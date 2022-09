Selgusid PPA veesõidukite nimed

Nimekandidaate said kõik soovijad pakkuda 25. augustist kuni 1. septembrini.

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul laekus konkursile kokku 536 nime, millest kordumatuid oli 391. "Nimevalikul oli meie jaoks oluline, et see iseloomustaks kas veesõidukit või selle tööpiirkonda, oleks valitud kas loodusnähtuste või veelindude hulgast või oleks naise- või kohanimi. Lisaks peab veesõiduki nimi erinema teistest laevanimedest ja olema raadioeetris arusaadav," selgitas Kohtla põhimõtteid, millest nimevalikul lähtuti.

Kärdla politseijaoskonna uue kaatri nimeks saab Rahu, mille üks tähendusi on seotud asukohaga. Nimelt on Hiiumaa rannik seotud keeruliste navigeerimistingimustega ja merepatrullide töö erinevate rahude vahel nõuab täpsust ja oskuslikkust. Kuressaare jaoskond saab endale uue mootorpaadi nimega Tuule, mis on seotud tuule kui ilmastikunähtusega.