Vaadake, kas teie perearsti praksis on kõrgeimal tasemel?

“Möödunud aasta oli keeruline nii patsientidele kui arstidele-õdedele. Seda suurem rõõm on näha, et igal aastal lisandub perearstikeskusi, kes on saavutanud A- ja B-taseme,” tõdes Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Elle-Mall Sadrak.