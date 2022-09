Pärnu kalasaagid on kokku kuivanud, kalurid süüdistavad sadama süvendamist

Kutseline kalur Raio Piiroja kinnitas, et kala pole võtta ja tema kogemust mööda on see nõnda kestnud Pärnu sadama laevatee süvendamisest saati 2015. aastal. “See on nagu siga ja kägu, milline oli kalasaak enne sadama süvendamist ja milline on olnud pärast seda. Ei pea olema selgeltnägija, et näha seost,” ütles Piiroja. Lisades, et noos kukkus süvendamise järel aastaga järsult.