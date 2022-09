Enefit Green ostis Pärnumaal päikeseparkide arendused

Nimetatud projektid saavad osaks Enefit Greeni pikaajalisest arenduste portfellist eesmärgiga jõuda lõpliku investeerimisotsuseni eeldatavasti 2024. aastal, teatas ettevõte börsile. Eelduslikult hakkavad pargid tööle nelja aasta pärast. Lihulas ja Pärnu-Jaagupis paiknevate arenduste aastane prognoositav toodang on kuni 169 gigavatt-tundi.

Enefit Greenil on praegu kokku 38 päikeseparki koguvõimsusega 30 megavatti. Peale selle on ehituses kolm päikeseparki koguvõimsusega 45 megavatti. Ettevõtte eesmärk aastaks 2026 on suurendada päikeseparkide tootmisvõimsust 600 megavatini.