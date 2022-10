Militaarvõistluse korraldaja: Päikesepaisteline ilm keeras kokku jama

Ta lisas, et nad lükkasid küll võistlust nii hilja peale sügisesse kui võimalik, et soodustada selle toimumist kehva ilma ajal, aga nagu näha, siis ei läinud õnneks. Kuid see ei tähenda, et võistlejatel olnuks kerge, sest tegu on raske patrullvõistlusega, mis kestab 36 tundi ja kätkeb endas mitmesuguseid katsumusi. Jah, ka öösel.