Koduotsija ⟩ Külast leitud Cash otsib omanikku

Musta kassi kuu

Oktoober on Varjupaikade MTÜ varjupaikades musta kassi kuu ja sel puhul saab musta või mustvalge kassi koju tavapärase üheeurose loovutustasu eest. Pärnu varjupaigas on valida 14 musta või mustvalge miisu vahel.

“Musta värvi kassid väärivad niisama palju tähelepanu ja armastust nagu iga teine kass. Kahjuks näitab statistika, et varjupaikades ootavad just nemad kõige kauem oma kodu,” rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni-Anete Mõisamaa ja märkis, et kass on kaaslane ja pereliige pikaks ajaks. “Looma võtmisel tuleks lähtuda pigem tema iseloomust kui välimusest.”