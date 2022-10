Üks kuldpaaridest – Lii ja Rein Ruul – ei osanudki öelda, mis on neid kõik need aastad koos hoidnud. “Ma arvan, et see on ikka üksmeel,” leidis Lii Ruul hetkelise mõtlemise järel. Nende 50 abielueluaastat saab täis kadripäeval.