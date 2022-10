Suvepealinna visioonipäeval visati õhku kuus raamides-välja-mõtlemise küsimust

Linnakodanike suust kõlas, et neile meeldib rand; see, et suvel on rohkem saginat, talvel aga rahulik; et linnas on omapärane puithoonestus ja rohealasid; et siin on ruumi mõelda ja käia. Samuti see, et Pärnu asub Tallinna ja Riia vahel. Kõik on käe-jala juures.