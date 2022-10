Täiskasvanud õppijad võtsid tänulilled vastu Nooruse majas

Tunnustatavaid ja neid õnnitlema tulnuid tervitasid Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu aseesimees Ülle Vapper ja täiskasvanud koolitajate assotsiatsiooni Andras juhatuse liige Karin Kurvits, kes nentis, et vanarahva ütlemine “mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea” on kehtetu, sest elu ja haridus liiguvad nii kiiresti. Ta meenutas aega 25 aastat tagasi, mil Inglismaalt jõudis meile sealse kogemuse ajal täiskasvanud koolituse õpetus, mis on ennast igati õigustanud. Igas maakonnas on keegi, kes hoiab TÕNi ehk täiskasvanud õppija nädalat elus.