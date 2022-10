Haruldane saak ⟩ Pärnu jõe ääres lanti loopinud meest tabas tõeline kalameheõnn

Püüdja sai kohe aru, et seekord rabas lanti suuremat sorti vee-elukas, sest vastupanu oli äge ja saagi väljasikutamine tõeline proovikivi: vägikaikavedu konksu otsa sattunud uimelisega kestis seitse–kaheksa minutit.

Kalamehe jutu järgi arvas ta esiti, et silikoonlandi otsa tuli karpkala, keda aeg-ajalt ikka on Pärnu jõest välja tõmmatud, hiljutigi pääses sama püügikoha naabruses ühelt püüdjalt pirakas karpkala vabaks. Aga tema üllatus oli suur, kui veest vaatas vastu ligemale meetrine suurte vuntsidega säga, kes on Pärnu kandi vetes väga haruldane saak.