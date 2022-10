Kohalikud marus: Armastatud spordikoha naabriks plaanitakse liivakarjääri

Kohalikud pole rahul, et pole hinnatud kavandatava ja sellele väga lähedal asuva Võiste senise liivakarjääri koosmõju.

Pärnumaale Häädemeeste valda otse Jõulumäe terviseradade kõrvale on seitsmele hektarile kavas rajada liivakarjäär. Sealt ammutatakse maavara järgmised 15 aastat, mille järel korrastatakse ala veekoguks. Hoolimata kohalike ja valla vastuseisust on asi nii kaugel, et keskkonnaamet saatis asjaosalistele tutvumiseks keskkonnaloa eelnõu.