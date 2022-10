Nägemispuudega pärnakad tähistasid juubelit

“Elus on kõige tähtsam elamine, just selle elu elamine, mis sulle on antud. Iga hetke tuleb elada kui imelist kingitust. Näha ei saa ainult silmadega, vaid südame ja tunnetega, mis on palju olulisem. Kui nägija vaatab, aga ei näe ilu ega elu enda ümber, siis tema süda on külm,” rääkis Pärnumaa puuetega inimeste koja esindaja Reet Einaste ja lisas, et südamega öeldu on ehe. “Seal ei ole teesklust ega valelikkust.”