Parempoolsed kinnitavad Pärnumaalgi kanda

Eesti kõige uuema erakonna Parempoolsete juhtivad poliitikud sõidavad neil päevil möödas Eestit ringi, et pidada plaani, kuidas minna vastu valimistele ja kohtuda oma inimestega eri ringkondades. Pärnut väisas hiljuti erakonna esimees Lavly Perling, kelle väitel on Pärnus ja Pärnumaal erakonna liikmed täiesti olemas. Oktoobri lõpu seisuga olevat see arv siin mail kahekohaline ja neid tuleb Perlingu jutu kohaselt juurde.