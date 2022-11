Kaitseliidul on uute hoonete ehitaja küsimustele kaks tüüpvastust

Malev kolis Eametsa kaitseväe toetuse väejuhatuse käsutuses olnud ruumidesse mullu augustis, kuid juba varem hoidis malev seal oma varustust. Kõik suuremad õppused on viimased 15 aastat alanud ja lõppenud just seal.

Ruumi on võrreldes varasemaga tunduvalt rohkem. Kui enne olid neil hooned kesklinnas ja Tallinna maanteel, on nüüd nende käsutuses 11-hektariline maa-ala koos ladude ja kontorihoonega. Kuigi algul planeeriti, et Naiskodukaitse jääb kesklinna, tulid nemadki Eametsa.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos rääkis, et riigihanget võites võeti kohustus olla üks neist, kes panustavad Eesti Vabariigi tänapäevase riigikaitsetaristu vastupidavusse. Mapri Ehituse tiimile on kaitseehitiste rajamine auasi. “Me tahame, et kaitseliitlased saaksid siin korralikult harjutada ja hea väljaõppe. Kuna nad osalevad liidu tegevuses oma vabast ajast, peavad tingimused selleks olema motiveerivad,” märkis Roos.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil on tööde edenemisega rahul ja kinnitab, et valmivad hooned annavad malevale juurde olulist võimekust. Miili kinnitusel motiveerib Eametsa uuenev kompleks vabatahtlikke ning tagab ühtlasi vajadusel ka ladusama formeerimise.

Malevapealik avaldas lootust, et pärast praegu käimas olevat esimest ehitusetappi saab kohe edasi minna järgmisse etappi kuuluva autoremonditöökoja rajamisega. Selle ehitamise hanget pole veel välja kuulutatud.

Tulevikus on plaanis maleva territooriumile ehitada veel lasketiir ja vabatahtlike maja. Viimasesse tuleksid orkestri- ja toitlustusruumid ning malevkonna ruumid. Samuti on sinna mõeldud majutusvõimalus tervele rühmale ehk 40 inimesele. Ööbimiskohta saaksid kasutada näiteks kaugemalt väljaõppele tulijad.

Mapri Ehituse projektijuht Marko Joa ütles, et Kaitseliit on punktuaalne tellija, kes kunagi ei keeruta oma vajadusi selgitades ja koostöö käib selliselt, et kui ehitaja objekti kohta küsib, saab ta konkreetse ning lakoonilise vastuse: kas “jah” või “ei”.