Sindi kärestikul tegutsevad röövpüüdjad

Vabatahtliku kalakaitsja Aigar Kalde sõnutsi leidub ka selliseid harrastuskalastajaid, kes pole teadlikud sellest, et Pärnu jõgikonnas on punase kala püük keelatud aasta läbi, mitte ainult kudeajal. “Kuigi paari aastaga on olukord palju paremaks läinud, leidub siiski rohkem pahatahtlikke püüdjaid,” kahjatses Kalde. “Kalakaitsjatele on osa nägusid päris tuttavaks saanud.” Kalde selgitas, et kes on Pärnu jõest lõhe või forelli kätte saanud, peab selle vette tagasi laskma. “Paljud ei tea sedagi, et kudeajal ei tohi jalgupidi vees püüda, sest nii võib koelmuid lõhkuda,” viitas ta kalapüügieeskirjale. Kalakaitsjad käivad nii päeval kui õhtupimeduses Sindi kärestiku juures vabatahtlikult patrullimas üsna tihti, sest tööd jagub rohkem kui tööjõudu. Mõtte, et ehk on tegu sotsiaalse probleemiga, lükkab Kalde ümber, sest sageli on püüdjad kohale sõitnud uhke autoga. Vahelejäämise võimaluse vähendamiseks mõeldakse välja eri trikke, näiteks ei võetagi õnge kaasa, vaid kasutatakse nööri ja tamiili – need saab ruttu käest maha visata ja öelda, et “vedelesid siin kivide vahel juba varem”.