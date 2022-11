Erilised inimesed ehtisid turvalisuse tagamiseks helkuripuid

AS Hoolekandeteenuste Lääne piirkonnajuhi Elin Kokla sõnutsi on psüühilise erivajadusega inimesed aasta jooksul tegevusjuhendajate juhendamisel käsitööringides ja avatud uste päevadel koostöös lähedastega suure hoolega helkureid valmistanud. “Meie head partnerid kinkisid meile helkureid juurde, et saaksime enda üksuste lähedale teha ilusad helkuripuud,” lausus Kokla. Ta lisas, et nende juures elavad inimesed soovivad olenemata oma vaimse tervise raskustest panustada kogukonda ja olla kasulikud.