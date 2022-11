Pärnust saab Ukraina sõduritele rindele villaseid sokke ja kindaid saata

Vabatahtlik võtab teisipäeval, 15. novembril 11–18 annetusi vastu Tallinna maantee 2 ruumides, kus varem tegutses pagaritöökoda ja mille akendel on praegu suured punased ristid. Ta hoolitseb selle eest, et kudumid jõuaksid pealinna Slava Ukraini MTÜ valdusse. Nemad toimetavad saadetise Ukrainasse.

Ühismeediasse üleskutse postitanud Ristimetsale on praeguseks juba üht-teist toodud. “Minu kätte on tänaseks juba toodud nii kootud sokke ja kindaid, kokku umbes 150 paari, kui ka terve ports õmmeldud mütse ja kaelasallle ehk puhve.”

On neid, kes on leidnud kodust korralikke kudumeid, mida nad tahavad Ukrainasse rindele saata, aga neidki, kes nüüd spetsiaalselt sukavardaid välgutavad. “Üks 12aastane koolilaps kudus ema abiga mitu paari sokke, mille sisse on ilusasti pandud nimi ja aadress, et sõdur saaks talle võimalusel tänuks kirja saata,” sõnas Ristimets. “Mitu memme koob praegu hoogsalt, et teisipäevaks korralik ports kindaid-sokke valmis saada.”