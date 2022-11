Veeavarii halvas koolide ja noortekeskuse töö

Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi majandusjuht Aivar Brant selgitas, et kolmapäeva õhtul kuulis üks õpetajatest arvutiklassi põranda all vee vulisemist, toru oli purunenud. Reageeriti kiirelt ja vesi keerati kogu kompleksis kinni.

Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba ütles, et kuna tegu on kinnistu peal oleva lekkega, said nemad üksnes vee kinni keerata. Kuna hoones on ringistatud torustikud, siis teisi ümberkaudseid kinnistuid Noorte väljak 2 rike ei puuduta.