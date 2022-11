Seeniorkoerte kuu ⟩ Keerulise minevikuga Darja pole lootust kaotanud

Rootsi põdrakoera ehk jämtlandi koera tõu laadne Darja sobib rahulikku koju, kus ei ole teisi koeri ega väikseid lapsi. Koduks sobib koerakindla aiaga maja. Kodupakkujad peavad arvestama, et keerulise mineviku tõttu vajab kuts uute inimestega tutvudes usalduse tekkimiseks pisut aega. Varjupaigas on täheldatud, et usaldus tekib kiiremini, kui uus inimene võtab Darjaga tutvuma minnes kaasa viineripaki.

Soliidses eas koera tervise pärast ei pea üleliia muretsema. MTÜ lubab jagada uue omanikuga vastutust, kui tema võetaval lemmikloomal on diagnoositud krooniline haigus, mis allub ravile. Samuti on abiks Rexi fond, mis toetab inimesi, kelle varjupaigast võetud lemmik vajab vältimatut veterinaarabi, kuid kelle majanduslik olukord seda ei võimalda. Peale selle on loovutuslepingus tingimus, et kui uus omanik ei saa koeraga enam mingil põhjusel hakkama, võtab varjupaik looma alati tagasi.