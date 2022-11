Pildid ⟩ Pärnu aasta sotsiaaltöö tegija ei löö risti ette ühegi ülesande ees

Aasta sotsiaaltöö tegija: Liili Lemmergas, sotsiaalosakonna sotsiaalregistri spetsialist

Aasta vabatahtlik: Maris Rubin, MTÜ Vanem Vend Vanem Õde vabatahtlik

Ilma Rubini utsitamiseta ei oleks organisatsioonil nii palju vabatahtlikke, uusi partnereid ja võimalusi. Ta on juba kaks aastat tegelnud noorega, kellel on väga ebameeldivaid ja karme kogemusi. Ise on Rubin öelnud, et kõige parem tunne on see, kui noor ütleb, et on kuulda võtnud tema antavaid juhtnööre ja need toimivadki nii, nagu lubatud.