Iseseisvuse väljakule tänavu elusat jõulupuud ei tule

Iseseisvuse väljakule sel aastal kuuske ei tooda. Selle asemel paigaldab AS Adamlights sinna valguslinnaku, mille üks element on kuusk. Järgmisel nädalal tegeldakse valguslinnaku ja advendikaunistuste paigaldamisega, tuled süüdatakse esimeseks advendiks, mis tänavu on 27. novembril.