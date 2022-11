79 omavalitsust, 79 eri prügiveosüsteemi: Jäätmetest vabanemine jääb lähitulevikuski mõistmatult keeruliseks

Põhilisena muutub Pärnu linnas 1. detsembrist see, et söögijäätmeid tuleb eraldi koguda kõigil. Varem kehtis selline kohustus vaid üle 16 korteriga elamute puhul. Nüüd peab toidujäätmed eraldi sortima ka töökohas, sest sama kohustus on pandud juriidilistele isikutelegi.