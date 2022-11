Peaaegu kolm aastat on maakonnas toiminud sotsiaaltransport: inimestel on sümboolse tasu eest olnud võimalik tellida omale buss, tegemaks hädavajalik sõit. Kaks esimest aastat rahastas seda teenust Euroopa Liit ja viimasel aastal omavalitsused. Järgmisel kevadel saab see teenus aga läbi.