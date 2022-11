Keerulise saatusega Suur Papa soovib leida kodusoojust

Raskest minevikust hoolimata ei ole Papa kaotanud elurõõmu ega usaldust inimeste vastu. Papa on suur ja vahva kollilaadne koer, kellel vanust arvatavasti üle 13 aasta. Ta on väga sõbralik ja rahumeelne vanahärra, kes alatihti näitab enda mängulist ja kutsikameelset pooltki. Suur Papa on ehe näide sellest, et vanus on kõigest number.