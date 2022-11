Pärnumaa jookide tootjad noppisid konkursil aurahasid

Jooke hinnati iseseisvalt, vastavalt esitatud stiilile ja toote liigile. Hindajatele oli aluseks tootjate antud info sellises mahus, et toode jäi võimalikult anonüümseks. Degusteerimise lihtsustamiseks jaotati joogid oma maitseprofiilide ja olemuse järgi eri kategooriatesse ja igat kategooriat hindas kuus kuni kümme inimest.

Alkoholivaba joogi hõbemärgi sai Piesta Kuusikaru talu toode MUST.

Iga kategooria võitja saab tunnustatud kuldse diplomi ja märgiga. Hõbedase diplomi ja märgi pälvivad need joogid, mis saavutasid kõrge tulemuse, aga võitjaks ei osutunud.

2022. aasta joogifestivali parimad tooted:

Parim alkoholivaba jook – vesi ja maitsestatud vesi – Haage Haanja looduslik mineraalvesi Livikolt.

Hõbemärgi teenisid Lumiorava magneesiumivesi ja Apricot OÜ Hope Green Pomegranate taste carbonated drink.

Parim alkoholivaba jook – mahl, jäätee, limonaad – Peninuki Sea Backthorn Soda.

Hõbemärgi teenisid Uue-Saaluse veinitalu jäätee fermenteeritud astelpajulehtedest rabarberi ja piparmündiga, Öun Drinksi rabarberi-lavendli funktsionaalne jook ja kirsi-vahtra vahujook ning Pöide pruulikoja “Sips. Ahjuõuna limonaad”.

Parim alkoholivaba jook – alkoholivaba destillaat, alkoholivaba segujook, tervise-shot – Liviko Corsaro Aperitivo.

Hõbemärgi teenisid Peninuki ZeroGin ja Piesta MUST

Parim siider – Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu Jääsiider

Parim mulliga vein – Allikukivi veinimõisa rohelise sõstra vahuvein.

Parim puuvilja-marjavein – Alatskivi Mõisamaitsete õuna-pihlakavein Metsahärra Lemmik.

Hõbemärgi teenisid Murimäe veinikeldri Vertti 2021 ja Allikukivi veinimõisa vaarikavein.

Parim viinamarjavein – Murimäe veinikeldri Cortis 2021.

Parim magus vein – Hof Podise käsitöö-ebaküdooniavein.

Hõbemärgi teenis Jaanihanso Cassis jää-mustasõstravein.

Parim viin – Moe J. J. Kurberg Rukis

Hõbemärgi teenisid Liviko Viru Valge juubeliviin ja Manor Spirits OÜ VON EST Sangaste Rye Organic Estonian Vodka.

Parim maitseviin ja samakas – Atla Õlle samakas.

Hõbemärgi teenis Peninuki Whispery Malt 1.0.

Parim puuvilja- ja marjanaps – Liviko Petite Pomme.

Hõbemärgi teenis Valgejõe Haljas piiritusejook.

Parim muu naps – Peninuki FØRST No. 1 RUM.

Hõbemärgi teenis Tallinn Distillery Meesära (Honeyshine).

Parim London Dry Gin – TOHI London Dry Gin Ginger & Sichuan Pepper.

Hõbemärgi teenisid Moe Mohn Poppy Small Batch London Dry Gin, Peninuki Forest London Dry Gin ja Junimperium Blended London Dry Gin.

Parim Nordic stiilis džinn – Peninuki Seaside Gin.

Hõbemärgi teenis TOHI Nordic Dry Gin Clouberry Mist.

Parim Old Tom ja erilise maitsestusega džinn – The Hope Distillery Gindome Old Tom Gin.

Parim Navy Strenght Gin – Junimperiumi Navy Strength Gin.

Hõbemärgi teenis TOHI Admiral’s Reserve Navy Strength Gin.

Parim liköör ja nalivka – Järiste Veinitalu Mustsõstraliköör.

Hõbemärgi teenisid Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu Ritika õunaliköör, Junimperiumi Sloe Gin ja Liviko Vana Tallinn Toffee Caramel.

Parim alkoholivaba õlu – A. Le Coqi Beer Mail IPA

Parim pilsner ja hele laager – A. Le Coqi Alexander Bohemian.

Hõbemärgi teenis Kalamaja pruulikoja Kalma pilsner.

Parim Pale Ale ja Saison – Õllenaudi Brewery Birch saison “Sauna alus”

Hõbemärgi teenis Moe õllevabriku Muddis Golden Ale.

Parim humalane õlu – Pühaste pruulikoja Ivory Tower: Citra

Hõbemärgi teenisid Lehe pruulikoja Damage Report Session IPA ja Tanker Brewery Kaks teist kuud Fudge Candy Double IPA.

Parim Sour, Wild, Fruit ja Weisse – Purtse pruulikoja Cherry BC Lemon Fruit Sour

Hõbemärgi teenis Tanker Brewery Wanderwild Wild Ale.

Parim tume õlu – Pühaste pruulikoja Tumeaine Coffee – Papua New Guinea Imperial Stout.

Hõbemärgi teenisid Õllenaudi Balti porter „Must eksport" ja Andersons Beeri Vanila Kunis.

Parim muu õllestiil – Pöide pruulikoja Pööris Märzen.

Hõbemärgi teenis Tanker Brewery Liquidator Double-Bock BA.

Parim valmis segujook alkoholiga (ready to drink) – Punch Club Espresso Martini with salted caramel.

Hõbemärgi teenisid Punch Clubi Yuzu & Ginger ja Grapefruit Collins.

Parim aromatiseeritud vein (hõõgveinid, vermutid jms) – Uue-Saaluse veinitalu Vermut nr 9.

Andmed: Eesti sommeljeede assotsiatsioon