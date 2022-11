Ohuteavituse uuringus osalejad hakkavad saama testsõnumeid

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütles, et ehkki ohuteavituse sõnum saadetakse ainult uuringusse registreerunud ja teadlikele inimestele, on ehmatuse ärahoidmiseks oluline käimasolevast uuringust üldsusele teada anda. “Mobiiltelefon on privaatne asi, kuid siiski võib juhtuda, et näiteks laual lebaval telefonil saabunud sõnumit märkab ka inimene, kes uuringust ei tea,” seletas Murd. “Valestimõistmise vähendamiseks on sõnumite ette kirjutatud “TEST” ja rõhutan veel kord, et tegelikku ohtu proovisõnumite saamise ajal piirkonnas ei ole ja inimesed ei pea ohutuse pärast muret tundma.”