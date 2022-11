Tänaval üles kasvanud sintlane pühendab kogu vaba aja teiste aitamisele

Siseministeerium kuulutas välja tänavused kodanikupäeva aumärgi saajad. Ainsa pärnumaalasena pälvis aumärgi Sindist pärit Kristina Ojamäe-Lankov, kes tunnistas, et tunnustus tuli talle suure üllatusena. “Eelmisel teisipäeval helistati ja anti sellest teada. Mõtlesin, et see on kellegi nali,” muigas Ojamäe-Lankov, kelle sõnutsi sõbrad kipuvad talle vimkasid tegema.