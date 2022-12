Suitsuanduridki aeguvad ja neist ei pruugi siis õnnetuse korral abi olla

“Olgugi, et suitsuandur on olemas ligemale 95 protsendil elanikkonnast, on andurid paljudes majapidamistes ületanud oma “parim enne” tähtaja,” lisas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala. G4Si korraldatud tuleohutus- ja teadlikkuse uuring näitab, et vingugaasianduri paigaldamise ja olemasolu puhul on vajakajäämisi rohkemgi.

Suitsuanduri tagaküljel on kirjas, kui kaua on seade töökõlblik. Foto: Päästeamet

Tänu oma elupäästvale funktsioonile on vinguandur selle aasta algusest kohustuslik majapidamistes, kus on gaasikütte- või tahkekütteseade. Uuringust selgus, et 26 protsendil ehk ligikaudu 72 800 põhielukohas, kus see on kohustuslik, pole tegelikkuses endiselt vingugaasiandurit. Koos suvilatega on Eestis puudu umbes 120 000 vinguandurit.

“Probleem, mida meie oleme näinud enda müügitööd tehes, on inimeste kodudes see, et väga-väga suur hulk, julgen öelda, et umbes pool suitsuanduritest on aegunud,” selgitas Pärjala.

Suitsuanduri kohustus rakendus 2009. aastal. Kui inimene pole seda selle aja jooksul vahetanud, ei pruugi see hädaolukorras töölegi hakata. “ Sellist suitsuandurit pole mina valdkonnas tegutsejana veel näinud, mille eluiga oleks pikem kui kümme aastat,” rääkis Pärjala.

Taskuhäälingu saates arutlesid tuleohutuse üle (paremalt) G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala, Lääne päästekeskuse ennetuspartner Kristi Kais ja arvamustoimetaja Raido Keskküla. Foto: Mailiis Ollino

Kuid suitsu- ja vinguandur on abiks ainult sel juhul, kui olete kodus ja kuulete hoiatust. Kui soovite kodust eemalgi end kindlamalt tunda, võiks abiks olla hoiatussüsteem Nublu, millel on oskus suitsu või vingu levimisel edastada häireteade G4Si juhtimiskeskusse, kes võtab teiega kohe ühendust.

Kui olete ohutussüsteemide suhtes veel nõudlikumad, võib Kaisi sõnade kohaselt tänapäeval kodudesse paigaldada automaatse sprinklersüsteemi, mis on mõeldud tulekahjude avastamiseks ja asub teatud temperatuuri saavutades ise kustutama. Kuulmispuudega inimestele on eraldi teavitussüsteem, mis kasutab valgus- ja vibrasignaali. Olemas on isegi pliidivalvurid, mis abiks hajameelsetele toidukõrvetajatele.