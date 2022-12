Kaart ⟩ Riik remondib tuleval aastal Pärnumaal 36 kilomeetrit teid

Transpordiametil on järgmisel aastal Pärnumaal kavas remontida viis riigiteed, kaks silda, ehitada ümber neli liiklusohtlikku kohta ning ehitada Sauga ja Pärnu vaheline Via Baltica maantee lõik täies ulatuses neljarealiseks. Kuid turistidele tähtsa lennujaama tee remont on küsimärgi all.