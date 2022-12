Keskkonnameti analüüs: vaid osa omavalitsusi täidab aasta pärast kehtima hakkavat reeglit

Summa, mis inimesel tuleb hoolika sortimise korral jäätmete eest tasuda, arvestas välja valla järelevalvespetsialist Piret Mäestu. Nii väikese tasuga saab hakkama hoolimata tõigast, et hiljuti olmeprügi konteineri tühjenduse hind vaat et kahekordistus. Mäesalu sõnutsi oli küll hirm, et hind tõuseb väga palju, aga tegelikkuses on võimalik isegi soodsamalt toime tulla kui varem. Nimelt saab Lääneranna vallas tasuta ära anda sega- ja klaaspakendid ja paberi. Söögijäätmete konteineri tühjendamine on poole odavam kui segaolmeprügi puhul. Kõiki nimetatud jäätmeid saab igaüks prügivedajale üle anda oma koduõuelt.