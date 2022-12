Pärnumaale laekub mullusest vähem musti jõulukaarte

Politsei kolonelleitnant Sirle Loigo sõnutsi on rõõmustav näha, et suurem osa kaardisaajaid leiab selle enda postkastist vaid ühel aastal. “Musta jõulukaardi eesmärk on panna liiklushuligaane mõtlema oma tegude ohtlikkuse üle. Tänavused kaardisaajad on teadlikult ja tahtlikult rikkunud liiklusreegleid ning pannud seeläbi korduvalt ohtu enda ja teiste elu. Sellise hoolimatu käitumise tagajärjel võib keegi liikluses raskelt viga või koguni surma saada,” rõhutas Loigo.