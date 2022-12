Liiklusskeem ⟩ Eritasandilise ristmiku ja silla ehitamise tõttu muutub Via Baltical liikluskorraldus

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee liiklus suunatakse seal tänasest Valga poole rajatud kogujateedele ja ajutisele silla ülesõidule ning Tallinna–Pärnu–Ikla ja Valga–Uulu maantee ristumine on lahendatud ringristmikuna.

Via Baltica Pärnu–Uulu lõiku ehitava Verstoni projektijuhi Marek Auna sõnutsi tuleks liiklejatel arvestada talviste sõiduoludega ja jätta endale ehitustsooni läbimiseks lisaaega.

Tee ehitatakse nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada selle liiklusohutust ja läbilaskvust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa ületab 20 protsenti.