Selgusid Pärnu kaunimad jõulukaunistused

"See on "Ferrum Romanticus" ehk armastus raua või armastus rasketehnika vastu. Me ei pea pöörduma perearst doktor Madis Veskimäe poole selleks, et teada saada, et selline haigus on küljes. Gripp, koroona jms on selle kõrval köki-möki ja ütleme nii, et see haigus ei ole pehmodele. Igatahes, Tõstamaal läks rasketehnika jõulupuhkusele," teatas Tomson 23. novembril, mil karmid lumeolud polnud Pärnumaale veel jõudnud.