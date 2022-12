Pärnumaal lubatakse homsest minna siseveekogude jääle

“Kalamehed ja teised talvemõnude nautijad on jääle pääsemist kaua oodanud ja nüüd on neil selleks võimalus,” ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Kuigi jääle mineku keeld homsest leeveneb, tuleb jääle minnes pidada silmas ohutust ja olla siiski ettevaatlik. Jääle minekust tasub lähedastele teada anda ja võimalusel seltsiline kaasa võtta, sest nii on abi olemas ka siis, kui mingil põhjusel peaks õnnetus juhtuma. Vältida tasub vooluveekogude jääle minekut.

Kaasa tuleb võtta ohutusvahendid, sest veekogu piires võivad jääolud varieeruda. Esmaste abivahendite hulka kuuluvad päästevest ja jäänaasklid. Mõistlik on abivahendina kaasa võtta vile, millega märku anda siis, kui peaksite hätta sattuma. Jää tugevust saab mõõta jääle koputades, selleks sobib suur ja tugev puutokk. Tokki võib kasutada abivahendina ka siis, kui jääl liikudes peaks õnnetus juhtuma ja jää mureneb: toki abil on võimalik end jääaugust välja vinnata.

Jääohutusest tasub kindlasti lastega rääkida. Täiskasvanutel tuleb meeles pidada, et ohutuse huvides ei tohiks lapsi üksinda jääle lubada ka siis, kui jääolud on head.

Jääle mineku keeld jääb kehtima Põhja-Eestis, kus siseveekogude jää on ebaühtlase paksusega.

“Päästjad mõõdavad siseveekogude jää paksust regulaarselt ja nendest tulemustest lähtume ka jääle mineku lubamisel. Paraku on jääolud Põhja-Eesti siseveekogudel veel ebaühtlased ja seal jääb praegu kehtima jääle mineku keeld. Kui külmad ilmad jätkuvad, on lootust, et Põhja-Eestiski muutub jää piisavalt tugevaks. Siis tühistame keelu sealgi. Seni aga saavad Harjumaa inimesed minna jääolusid nautima teistesse piirkondadesse,” ütles Virkala.