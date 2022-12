Hukkunud või vigastatud kaitseväelaste lastele annetati 8500 eurot

Oksjoni kõige erilisemaks objektiks oli nimepanekuvõimalus uuele kaitseväe haubitsale K9 Kõu. Seni on see au langenud vaid kaitseväe siseringiga seotud inimestele. 1300 euroga osutus see oksjoni kõige väärtuslikumaks ning selle sai endale muusik-helilooja Peedu Kass.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles oma kõnes, et Carolin Illenzeeri Fond on hea näide sellest, kuidas väikesest mõttest saab alguse midagi suurt ja südantsoojendavat.

“Eesti vabaduse eest seisavad Eesti kaitseväelased nii kodumaal kui võõrsil. Kahjuks on see tähendanud ka seda, et osad vabaduse hoidjatest on jätnud oma elu. Seda enam tuleb väärtustada ja tänada kõiki vabatahtlikke, kes oma annetustega Carolin Illenzeeri Fondi aitavad toetada langenud võitlejate lapsi ja nende haridusteed,” lausus minister.