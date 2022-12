Lumeuputus tühjendas kaunikesti linna rahakotti

Pärnu tänavaid hooldava AS TREV-2 Grupi projektijuht Andres Koger hindab, et detsembri viimastel nädalatel rändas iga päev veokite kastis linnatänavatelt minema üle 1000 kuupmeetri lumevalle. Arvestades, et autokast mahub 15–16 kuupmeetrit, teeb see umbkaudu 70 veokitäit ja rohkemgi. Koger märkis, et ööl vastu neljapäeva veeti välja 1600 kuupmeetrit lund.