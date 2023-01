Pärnu plaanib nihutada piiri Tori vallaga

Piiri nihutatakse nii, et Lõo tänav jääks täielikult Pärnu linna territooriumile. Tänav kulgeb üle kahe katastriüksuse kord valla, kord linna territooriumil. Tänavate ja taristu hoolduse, tänavavalgustuse kulude jms selguse huvides peaks tänav koos taristuga paiknema ühe omavalitsuse territooriumil.

Peale selle nihutatakse kahe omavalitsuse piiri nii, et Pesa 8 ja Pesa 7 kinnistu jäävad Pärnu territooriumile. Tori vallas Kilksama külas asuvatele nimetatud maatükkidele on juurdepääs Pärnu linnast mööda Pesa ja Tuule tänavat. Kinnistud on maakorralduslikult rohkem seotud suvepealinna kui Tori vallaga.