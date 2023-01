Pärnu elanike arv kasvas jõudsalt ühel erandlikul põhjusel

“Suurimaks mõjutajaks on Ukraina sõjapõgenikud,” ütles Pärnu linnavalitsuse rahvastikutoimingute valdkonna juht Kristina Artma ja täpsustas, et iga kuu kirjutatakse sisse keskmiselt 200 sõjapõgenikku. “Neist osa läheb hiljem Ukrainasse tagasi või mujale,” selgitas Artma.

Rahvastikuregistri järgi sündis Pärnus mullu 392 last, mullu oli neid 464.

Pärnu omavalitsuse elanikke suri 738, see on 20 võrra vähem, kui aasta varem.

Suurimaks mõjutajaks on Ukraina sõjapõgenikud. Neist osa läheb hiljem Ukrainasse tagasi või mujale.

Abielusid registreeriti Pärnu linnavalitsuses lõppenud aastal 330, mis on viimaste aastate rekord. 2021. aastal abiellus 284 paari.

Alates läinud aasta 30. detsembrist saab abiellumisavaldusi esitada digitaalselt rahvastikuregistri veebikeskkonnas. Alles jääb võimalus ise kohale tulla, broneerides selleks aja linna kodulehel www.parnu.ee. “Kindlasti võiks enne avalduse esitamist tutvuda kodulehel avaldatud teenustega või võtta ühendust ametnikuga kas helistades või e-kirja saates, sest abielu sõlmimine on eri omavalitsustes erinevalt korraldatud,” rõhutas Artma.

Enda andmetega saab nüüdsest rahvastikuregistris tutvuda varasemaga võrreldes suuremas mahus. Ka on võimalik otse e-teenusest tellida rahvastikuregistri väljavõtet. Rahvastikuregistri kinnitatud väljavõte on tänavu aasta 1. jaanuarist tasuline ja maksab kümme eurot. Kinnitatud väljavõtet on vaja näiteks lastega reisimiseks ja välisriigis enda andmete tõendamiseks.