Üks liin on bussijäneste seas eriti populaarne

Toimetuse poole pöördus murega lugeja, kes sageli Pärnu–Sindi vahet sõitvat bussiliini nr 40 kasutab. Tema sõnutsi puudub reisijate üle igasugune kontroll ja paljud sõidavad piletita. Järelevalve puudumine on helistaja arvates muutnud ka transpordi ühiskaardi omanikud nii mugavaks, et bussi sisenedes seda läbi ei piiksutata. “Mingit kontrolli ei ole. Lihtsalt valus on vaadata, kuidas nii töölisklass kui õpilased sõidavad jänest,” avaldas anonüümsust palunud sõitja nördimust ja tõdes, et ta enda sõbradki on öelnud, et Sindi bussis pole mõtet piletit osta.