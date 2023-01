Tootsi tuulepargi ehitus algas nii sümboolselt kui päriselt

Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe märkis pidulikul üritusel, et Tootsis ei ole 1950ndatest saati vool ära olnud, sest sealses turbatööstuses toodeti ka elektrit. See lõppes, kui briketivabrik 2011. aastal suleti. Tuulepargi kerkimine Tootsi lähikonda on uus energialaeng. Mäe usub, et tänu tuulikupargile hakkab ettevõtlus hoogsalt arenema, sest firmad saavad kasutada lähedal toodetud energiat. “Kui kohtume siin 11 aasta pärast, ei tunne te Tootsit enam äragi,” ennustab ta.