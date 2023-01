Lasteaedades töötavate sotsiaalpedagoogide arv kolmekordistub

“Meie eesmärk on probleeme ennetada ja neid juba varakult märgata,” ütles Pärnu abilinnapea Ene Täht. “Sotsiaalpedagoogi tööks on ennetamine, hindamine ja sekkumine ning nii laste, vanemate kui õpetajate juhendamine ja nõustamine.”

Tähe sõnutsi on kindlaks ohumärgiks näiteks see, kui rühmas on mõni laps kas liiga agressiivne või eemaletõrjuv. Kui seda märkab lapsevanem, tuleks pöörduda kas rühma õpetaja või lasteaia juhtkonna poole. Kui märkajaks on lasteaiaõpetaja, saab ta abi sotsiaalpedagoogilt, kes vajadusel kaasab eripedagooge, logopeede, psühholooge ja teisi lapse arenguks vajalikke spetsialiste.