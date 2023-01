Tänavuse Põhja-Pärnumaa valla eelarve tuludeks on arvestatud ligemale 16,8 miljonit eurot ja kuludeks 16,6 miljonit. See on pea kaks miljonit suurem kui aasta varem. Investeeringuteks kulub 2,4 miljonit eurot. Aasta lõpuks peaks valla eelarvesse vaba raha jääma üle 500 000 euro.