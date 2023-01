Valla kärpekirves lööb kogukonna vastuseisust hoolimata väikekoolist tüki

Haridus- ja kultruurivaldkonna abivallavanem Tarvi Tasane selgitas, et koolivõrku sunnib ümber korraldama kahanev õpilaste arv ja rahanappus.

Muudatused Pärnjõe koolis puudutavad 17 õpilast ja need viiakse sisse tulevaks õppeaastaks. Igaühele neist on tagatud õppekoht ligemale seitsme kilomeetri kaugusel Vändra gümnaasiumis ja koolitransport.

46 õpilasega väikekooli juht Valdur Ojala tõdes, et hea meel kooliperel vallavolikogu otsuse üle pole, kuid selle mõttega on mängitud aastaid ja ootamatu see ei olnud.