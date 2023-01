Kihnus püüti kinni juba tuttav tiivuline

Keskkonnaagentuur teatas sotsiaalmeedias, et 18. jaanuaril püüdis Arvo Täll Kihnus rasvatihase rõngaga. Lind rõngastati 11. novembril 2013. aastal, see tähendab, et rõngastamisest oli möödunud suisa 3355 päeva ehk [heksa aastat, kaks kuud ja kaheksa päeva.