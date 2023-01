Nüüd on kõik vundamendid rajatud, kuigi esialgu pidid need Utilitas Windi juhatuse liikme Rene Tammisti jutu järgi valmima alles mais. Lõpetatud on ka juurdepääsuteede ehitus, kevadel pärast lumesulamist need veel korrastatakse. Juuni lõpuni kestab tuulepargi kaablite paigaldmine ja alajaama ehitus.