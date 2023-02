Kollektiivlepingu läbirääkimised töötasu tõstmise üle on toimunud mullu oktoobrist ja praeguseks on saavutatud kokkulepe maakonna bussijuhtide suhtes. Pärnu linnabussijuhtide töötasu tõusu kohta kokkulepe puudub. Ohus on töörahu, millest bussijuhid teavitasid ka Pärnu linnavalitsust ja Pärnumaa ühistranspordikeskust (PÜTK).