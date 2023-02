Koolilaste eluga riskimine lõpeb, Via Balticale hakatakse tunnelit ehitama

Häädemeeste abivallavanem Ants Järv avaldas, et tunneli ehituse rahaga arvestati juba eelmise aasta eelarves ja seetõttu midagi muud vallas tegemata ei jää. Järve sõnutsi on tunnel väga tähtis, sest see tagab õpilaste turvalise koolitee. “Tuleviku perspektiivis loob see võimaluse ühendada kergliiklustee taristu Audru koolist Võiste alevikku,” avaldas abivallavanem. “On lõike, mis on vaja veel ehitada, aga tulevik võiks olla selline.”