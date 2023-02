Loomade varjupaiga pikaaegseim elanik on uut kodu oodanud pea aasta

Kaua varjupaigas olnud kass kannab nime Mirtel ja jõudis varjupaika eelmise aasta märtsis Kaisma külast. Varjupaikade MTÜ kodulehe info kohaselt on Mirtel noore ea kohta ilmselt nii mõndagi kogenud, sest varjupaika jõudes polnud tal kõrvaotsa ja ta kartis inimesi. Mirteli sotsialiseerimine on olnud pikk protsess ja tulemused tulnud aegamisi. Inimest nähes kipub kass põgenema, kuid tuttavalt on valmis juba paar paid vastu võtma. Mirtel on kiibitud, vaktsineeritud, steriliseeritud ja saanud parasiiditõrje.