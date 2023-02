Kohalik kampaaniat tegevale poliitikule: Tehke see tee ära ja siis vaatame

Rahandusminister Annely Akkermanniga peab diskussiooni mees, kes tahab vaskpööret. Selgub, et jutt on siiski Tallinna-Pärnu maantee neljarealiseks ehitamisest ja sellest, et Libateses on väga keeruline Pärnu poole vasakpööret sooritada. Miniser teatab seepeale, et teelõigu ehitamine on töös, aga ta ei tea peast öelda millal on tähtaeg. Kaasvestleja teatab seepeale, et külarahvas on juba kümme aastat kuulnud, et töös on. Minister küsib uskmatult telefoninumbri, et talle ehituse aeg hiljem teada anda.