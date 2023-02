Saarde valla viimasele postipunktile lüüakse hingekella

Kilingi-Nõmme postipunkti tööpõld on niivõrd kokku kuivanud, et postiteenuse pakkuja Omniva ja kohalik vallavalitsus leidsid, et see on mõttekas sulgeda. Alates märtsikuust pakub postiteenust personaalne kirjakandja ning pakimajandus jääb automaadi pärusmaaks.